Про це повідомило пропагандистське видання “ТАСС“.

За словами так званого “радника голови” Криму Олега Крючкова, вибухи сталися в Сакському районі Криму. Вони трапилися далеко від курортної зони, тому серед туристів жертв та поранених немає.

До місця вибуху направили бригади швидкої допомоги та санавіацію. Інформації про постраждалих ще немає.

“Виїхав на місце події у селище Новофедорівка Сакського району. Обставини з’ясовуються”, — заявив самопроголошений голова так званої “Республіки Крим” Сергій Аксьонов, передало пропагандистське “РИА Новости”.

Перший вибух стався близько 15:00. Офіційно інформації від Генерального штабу ЗСУ не було.

Здетонували кілька авіаційних боєприпасів. З місця події евакуйовано близько 30 осіб.

Фото: Twitter