У тимчасово окупованому Криму сталися вибухи. Вони трапилися в районі селища Новофедорівка, де знаходиться військовий аеродром.

Про це повідомило пропагандистське видання “ТАСС“.

За словами так званого “радника голови” Криму Олега Крючкова, вибухи сталися в Сакському районі Криму. Вони трапилися далеко від курортної зони, тому серед туристів жертв та поранених немає.

#Крим #Україна

В Криму почалась паніка, відео з бавовною ширяться в соцмережах щосекунди, але у всіх охочих ще є час виїхати по Кримському мосту на росію…

"Спецоперація" іде за планом… https://t.co/TT1TLKyHH2 pic.twitter.com/SG8YYgWEqo — InformNapalm (@InformNapalm) August 9, 2022

До місця вибуху направили бригади швидкої допомоги та санавіацію. Інформації про постраждалих ще немає.

“Виїхав на місце події у селище Новофедорівка Сакського району. Обставини з’ясовуються”, — заявив самопроголошений голова так званої “Республіки Крим” Сергій Аксьонов, передало пропагандистське “РИА Новости”.

Перший вибух стався близько 15:00. Офіційно інформації від Генерального штабу ЗСУ не було.

Здетонували кілька авіаційних боєприпасів. З місця події евакуйовано близько 30 осіб.