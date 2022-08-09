Про це повідомило пропагандистське видання “ТАСС“.
За словами так званого “радника голови” Криму Олега Крючкова, вибухи сталися в Сакському районі Криму. Вони трапилися далеко від курортної зони, тому серед туристів жертв та поранених немає.
#Крим #Україна
В Криму почалась паніка, відео з бавовною ширяться в соцмережах щосекунди, але у всіх охочих ще є час виїхати по Кримському мосту на росію…
"Спецоперація" іде за планом… https://t.co/TT1TLKyHH2 pic.twitter.com/SG8YYgWEqo
— InformNapalm (@InformNapalm) August 9, 2022
До місця вибуху направили бригади швидкої допомоги та санавіацію. Інформації про постраждалих ще немає.
“Виїхав на місце події у селище Новофедорівка Сакського району. Обставини з’ясовуються”, — заявив самопроголошений голова так званої “Республіки Крим” Сергій Аксьонов, передало пропагандистське “РИА Новости”.
Перший вибух стався близько 15:00. Офіційно інформації від Генерального штабу ЗСУ не було.
Здетонували кілька авіаційних боєприпасів. З місця події евакуйовано близько 30 осіб.
- Нагадаємо, Сполучені Штати нададуть додаткову допомогу Україні на 5,5 мільярдів доларів, що складається з 4,5 мільярда доларів бюджетної підтримки та 1 мільярда доларів військової допомоги, щоб допомогти їй впоратися з негараздами цьогорічного російського вторгнення.