Про це йдеться у повідомленні Центру національного спротиву.
“Так звана часткова мобілізація Кремля збільшує свої темпи. Попри обіцянки, які отримав колаборант Аксьонов від уряду РФ щодо того, що в Криму не буде масової мобілізації, кількість повісток на вулицях кримських міст зростає”, – зазначили у ЦНС.
Відтак додали, що водночас у колаборантів та росіян, які переселилися до Криму, зростають панічні настрої. Російський бізнес, який зайшов на півострів з 2014 року – виводить кошти та готується до евакуації.
Зазначається, що особливо це стосується готельно-ресторанного бізнесу, сезон якого провалився минулого року і, вочевидь, не матиме успіху й цього року.
Раніше у Генштабі ЗСУ повідомляли, що російські окупанти нарощують оборону тимчасово окупованого Криму, зокрема будують фортифікаційні споруди.
Відтак, у лютому із Челябінської області прибуло 150 російських військовослужбовців строкової служби для виконання інженерних робіт – побудови фортифікаційних споруд в тимчасово окупованому Криму.
- За даними російського опитування, проведеного у грудні 2022 року, 52% громадян РФ мали друзів або родичів, які брали участь у широкомасштабній війні проти України.
- Російська Федерація незаконно утримує у тимчасово окупованому Криму 181 політв’язня, 116 з них – кримські татари.