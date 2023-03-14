У тимчасово окупованому Криму все частіше вручають повістки місцевим мешканцям, а темпи так званої "часткової мобілізації" РФ зростають.

Про це йдеться у повідомленні Центру національного спротиву.

“Так звана часткова мобілізація Кремля збільшує свої темпи. Попри обіцянки, які отримав колаборант Аксьонов від уряду РФ щодо того, що в Криму не буде масової мобілізації, кількість повісток на вулицях кримських міст зростає”, – зазначили у ЦНС.

Відтак додали, що водночас у колаборантів та росіян, які переселилися до Криму, зростають панічні настрої. Російський бізнес, який зайшов на півострів з 2014 року – виводить кошти та готується до евакуації.

Зазначається, що особливо це стосується готельно-ресторанного бізнесу, сезон якого провалився минулого року і, вочевидь, не матиме успіху й цього року.

Раніше у Генштабі ЗСУ повідомляли, що російські окупанти нарощують оборону тимчасово окупованого Криму, зокрема будують фортифікаційні споруди.

Відтак, у лютому із Челябінської області прибуло 150 російських військовослужбовців строкової служби для виконання інженерних робіт – побудови фортифікаційних споруд в тимчасово окупованому Криму.