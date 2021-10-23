Так званий суд в тимчасово окупованому Криму засудив громадянина України та керівника місцевої громади “Свідків Єгови” Ігоря Шмідта до шести років ув'язнення. Його звинувачують в організації екстремістської діяльності.

Про це повідомила правозахисна група “Кримська солідарність”.

Минулого року, 1 жовтня 2020, року співробітники ФСБ провели обшуки в Севастополі у дев’яти членів місцевої міської громади Свідків Єгови. І затримали керівника місцевої громади “Свідків Єгови” Ігоря Шмідта та ще трьох чоловіків.

Їм висунули обвинувачення за ч. 1 ст. 282.2 КК РФ («Організація діяльності екстремістської організації»).

Шмідта помістили під варту, але 23 березня 2021 року відпустили під домашній арешт.

22 жовтня 2021 року Гагарінський районний “суд” в Севастополі визнав Ігоря Шмідта винним і засудив до шести років позбавлення волі.

Зауважимо, що в доповіді ЮНЕСКО про спостереження за ситуацією в Автономній Республіці Крим зазначили, що окупаційна влада постійно порушує права людини, здійснюючи політичні переслідування, культурні та релігійні придушення української та кримськотатарської громад.

За даними незалежних спостерігачів з-поміж неурядових та релігійних організацій, російська влада в анексованому Криму, під приводом боротьби з екстремізмом, штрафує, затримує та переслідує представників “нетрадиційних” релігійних меншин. Члени релігійних організацій незаконно переслідуються за нібито “здійснення терористичної екстремістської організації”. Зокрема, окупаційної влади зосереджує увагу на членах міжнародної релігійної організації “Свідки Єгови”, що перебувають на тимчасово окупованій території Кримського півострова.