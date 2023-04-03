Про це повідомило Головне управління ДСНС України у Дніпропетровській області у Facebook.
До Служби порятунку “101” надійшло повідомлення про вибух газу в будинку, розташованому на вулиці Героїв Полку “Азов” Центрально-міського району. Рятувальники встановили, що вибух трапився у трикімнатній квартирі на другому поверсі.
Внаслідок цього виникла пожежа на загальній площі 70 кв.м. Близько 8 ранку займання ліквідували.
Ще у семи осіб – ситуаційна реакція, від шпиталізації вони відмовились.
Відтак рятувальники врятували 10 осіб: чотирьох з них – за допомогою спеціальної техніки та шістьох осіб – сходами. Загиблих немає.
Внаслідок вибуху частково зруйновано міжкімнатні перегородки, вибито шибки у вікнах другого під’їзду. Руйнувань тримальних конструкцій не виявлено.
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