У Кривому Розі стався вибух газу у п'ятиповерхівці, що призвело до пожежі. Внаслідок інциденту постраждали 10 осіб.

Про це повідомило Головне управління ДСНС України у Дніпропетровській області у Facebook.

До Служби порятунку “101” надійшло повідомлення про вибух газу в будинку, розташованому на вулиці Героїв Полку “Азов” Центрально-міського району. Рятувальники встановили, що вибух трапився у трикімнатній квартирі на другому поверсі.

Внаслідок цього виникла пожежа на загальній площі 70 кв.м. Близько 8 ранку займання ліквідували.

Серед постраждалих – одна дитина. Трьох людей шпиталізували: чоловіка, 1956 року народження, який зазнав опіків тіла, та двох жінок, 1969 та 1932 років народження, які зазнали гострого отруєння продуктами горіння.

Ще у семи осіб – ситуаційна реакція, від шпиталізації вони відмовились. Відтак рятувальники врятували 10 осіб: чотирьох з них – за допомогою спеціальної техніки та шістьох осіб – сходами. Загиблих немає. Внаслідок вибуху частково зруйновано міжкімнатні перегородки, вибито шибки у вікнах другого під’їзду. Руйнувань тримальних конструкцій не виявлено.