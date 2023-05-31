Служба безпеки України затримала агентку ФСБ РФ у Кривому Розі, яка збирала для окупантів розвіддані про місця базування та маршрути переміщення Сил оборони у місті.

Джерело: СБУ

Військова контррозвідка Служби безпеки провела спецоперацію із викриття інформаторки ФСБ у Дніпропетровській області.

У результаті була затримана жінка, яка збирала для окупантів розвіддані про місця базування та маршрути переміщення Сил оборони у Кривому Розі. Вона також фіксувала наслідки російських повітряних ударів по місту.

Отриману інформацію передавала ворогу через Telegram.

Загарбники використовували ці дані для коригування повторних та підготовки нових повітряних атак на Кривий Ріг.

За даними слідства, фігуранткою є місцева жителька, яка на початку повномасштабного вторгнення РФ підтримала агресора і неодноразово висловлювалась про це серед оточуючих.

Таким чином вона потрапила у поле зору ФСБ, яка згодом дистанційно залучила її до негласної співпраці проти України.

Для виконання ворожих завдань фігурантка самостійно об’їжджала вулиці міста та здійснювала приховану фото- і відеофіксацію українських об’єктів.

Слідчі СБУ повідомили їй про підозру.

Зловмисниця перебуває під вартою. Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину. Їй загрожує до 12 років тюрми.