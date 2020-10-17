У Монреалі, найбільшому місті Квебека, Україна вперше в історії призначила свого почесного консула. Ним став колишній президент Світового конгресу українців Євген Чолій.

Про це на сторінці в Facebook повідомив посол України в Канаді Андрій Шевченко.

На цьому етапі Україна планує розвивати торговельне співробітництво, університетські контакти та культурні зв’язки з Квебеком.

“Україна отримала дипломатичну присутність в Квебеку вперше в історії. Могутня провінція, зі своїм характером. Вже зараз – лідер серед канадських провінцій за обсягами торгівлі з Україною”, – заявив Чолій.

Його призначення вітали в Міністерстві закордонних справ України.

“Вітаємо екс-президента СКУ Чолія на посаді почесного консула в Монреалі. Розширюємо нашу консульську присутність в Канаді”, – заявили у відомстві.