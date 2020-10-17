Про це на сторінці в Facebook повідомив посол України в Канаді Андрій Шевченко.
На цьому етапі Україна планує розвивати торговельне співробітництво, університетські контакти та культурні зв’язки з Квебеком.
“Україна отримала дипломатичну присутність в Квебеку вперше в історії. Могутня провінція, зі своїм характером. Вже зараз – лідер серед канадських провінцій за обсягами торгівлі з Україною”, – заявив Чолій.
Його призначення вітали в Міністерстві закордонних справ України.
“Вітаємо екс-президента СКУ Чолія на посаді почесного консула в Монреалі. Розширюємо нашу консульську присутність в Канаді”, – заявили у відомстві.
- Слідом за Литвою, Польщею та Німеччиною Латвія й Естонія відкликали своїх послів з Білорусі для консультацій.