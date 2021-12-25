У столиці відбулась традиційна акція #Ялинка_для_Героїв у честь тих, хто віддали свої життя за Україну. Її організували родини Героїв Небесної Сотні, ветерани за підтримки Національного музею Революції Гідності.

Про акцію повідомили її організатори у Facebook.

24 грудня акція #Ялинка_для_Героїв розпочалася із встановлення ялинки біля Екуменічного храму Архистратига Михаїла та Українських Новомучеників УГКЦ та тимчасового Меморіалу на Алеі Героїв Небесної Сотні.

Зелену красуню традиційно прикрасили іграшковими янголятами, які символізують Героїв.

Згодом учасники акції прикрасили новорічно-різдвяну ялинку біля Меморіалу пам’яті загиблим киянам – АТО/ООС на вул.Грушевського.

“Цьогоріч хочемо закликати українців долучатися до акції і в регіонах, де встановлені пам’ятні знаки нашим загиблим захисникам. Закликаємо громади обмінюватися іграшками, і таким чином створюючи своєрідний ланцюг єднання!” – звернулися організатори акції до українців.

Акція “Ялинка для Героїв” – це традиційни захід вшанування світлої пам’яті захисників України – Героїв Небесної Сотні та загиблих Героїв російсько-української війни.