Щороку дизайнери намагаються здивувати українців ялинками і не усі ми вже за 30 років незалежності пам'ятаємо.

#Букви зібрали для вас, якими були ялинки часів української незалежності.

Десятиліттями Радянський союз робив акцент на секулярності Нового року та заперечував національну чи релігійну складову різдвяних свят. Тому після його розпаду з’явився запит на національну самоідентифікацію. Зокрема, у 1991 році офіційними вихідними днями стали Великдень, Трійця та Різдво.

Такою була ялинка у 1993 році.

Новий 1997 рік на головній площі країни зустрічали у супроводі колядок, щедрівок, а так же костюмованих казкових героїв.

Так виглядали ялинки у 2001 та 2002 році – саме тоді ялинку почали ставити на реконструйованому Майдані незалежності. У 2001 році ялинка була оздоблена іграшками та довгими гірляндами; у 2002 – червоними кулями та тисячами вогників золотавого кольору.

Акцент ялинки 2003 – довгі яскраві гірлянди кольору яскравої зорі на вершині.

Яскравою була ялинка у 2004 році.

Ялинка 2005 року була синього кольору. Тоді ж на Майдані незалежності проходила перша довготривала та масова акція протесту незалежної України – “Помаранчева Революція”. Вона була організована і проведена прихильниками Віктора Ющенка, основного кандидата від опозиції на президентських виборах у листопаді-грудні 2004 року як відповідь на проголошення Центральною виборчою комісією перемоги Віктора Януковича. Революція почалася 22 листопада 2004 як реакція на масові фальсифікації, що вплинули на результат виборів.

Ялинка 2007 року вважається однією з найгарніших за роки незалежності. Вона була виконана у модному на той час геометричному стилі та мала за основу бузковий, блакитний і рожевий кольори.

Аналогічні візерунки трималися ще протягом наступних років.

Ялинка 2011 року перетворилася на рекламний білборд – вона була виконана в кольорах однієї компанії, і серед прикрас то тут, то там красувалася навіть її назва.

У 2012 році на Майдані незалежності вперше встановили головною ялинкою штучне дерево. Інтернет-користувачі не оцінили тоді лаконічність зеленого конуса.

Ялинка 2013 року також не змогла уникнути фотожаб. Одним вона нагадувала ошатне дерево з казок, іншим – вадку конструкцію з “Зоряних війн”.

Ялинка 2014 року стала символом Революції Гідності. Мовбито для її встановлення 30 листопада 2013 року озброєні правоохоронці жорстоко побили мирний протест – це стало поворотною подією в історії України. Це єдина ялинка в Україні, каркас якої зберігається у музеї – як артефакт.

Ялинки 2015 та 2016 року перекочували до Михайлівської площі – після трагічних подій на Майдані з етичних міркувань вирішили не розгортати там святкувань.

Ялинка 2017 року була прикрашена десятками тисяч вогнів.

Головна ялинка країни у 2018 році була прикрашена метровими ліхтарями, тисячами іграшок та 3,6-кілометровою гірляндою. Щодня вона світилася різними кольорами.

У 2019 році головною тематикою декорування ялинки було північне сяйво – дерево покрили тисячі вогнів холодного білого кольору, довжина деяких із них сягала пів метра.

У 2020 році на ялинці було понад 800 прикрас та понад 3 кілометри гірлянд. На дерево начепили іграшки у вигляді цукерок, під ялинкою – фігури героїв “Лускунчика”, персонажі з українського фольклору та з радянського мультика про козаків.

У 2021 році встановлення ялинки не обійшлося без скандалу: спершу на її верхівку хотіли начепити капелюх, що буде обурило спільноту.

Під тиском обуреної спільноти, капелюх замінили на зірку – і 19 грудня офіційно засяяла 31-метрова ялинка. Темою локації є “Казковий ліс”. У зв’язку з цим ялинку прикрасили величезними тематичними іграшками – грибами (мухоморами), жолудями, шишками, фігурами тварин (сови, білки, зайці).

Біля ялинки розташовані герої – жителі казкового лісу, біля яких організували спеціальні фотозони.

Цього року тема святкової локації на честь нового 2022 року та Різдва присвячена народженню Ісуса Христа Різдвяної диво-ночі. Різдвяне дійство відтворене по колу у вигляді вертепу. Навколо ялинки встановили фігури Ісуса, Матері Божої, святого Йосипа, пастухів, царів, янголів та колядників.

Нагадаємо, у Кропивницькому з різдвяного вертепу біля міської ради вкрали корову та ягнят. Через це міський голова Андрій Райкович попросив посилити охорону території.