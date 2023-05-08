Про це повідомив міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко в етері національного телемарафону.
Міністр зазначив, що на сьогодні готується проєктна документація. У ній мають намір викласти, в який спосіб цей герб краще зняти, і які роботи треба провести.
“Власне, початкова стадія процесу заміни радянського герба на тризуб вже розпочалась”, – зазначив Ткаченко.
У липні 2022 року у “Дії” проводили опитування щодо зміни символіки на монументі Батьківщині-матері. Як повідомляв Олександр Ткаченко, у результаті 85% проголосували за заміну герба СРСР на тризуб. Ще 9% громадян підтримали пропозицію зняти герб СРСР, а 6% обрали варіант без змін.
Водночас не йшлося про демонтаж “Батьківщини-матері” у цілому.
“Мова не йде сьогодні про те, щоб повністю демонтувати монумент, тому що це – точно не на часі через величезні кошти, яких потребує цей процес. Я дякую всім, хто взяв участь, хто підтримав та критикував. Продовжуємо працювати над трансформацією монумента – його переосмисленням та технічними змінами”, — зазначав тоді він.
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