У Києві планують на монументі "Батьківщині-матері" демонтувати радянський герб та встановити на його місці тризуб.

Про це повідомив міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко в етері національного телемарафону.

Міністр зазначив, що на сьогодні готується проєктна документація. У ній мають намір викласти, в який спосіб цей герб краще зняти, і які роботи треба провести.

“Власне, початкова стадія процесу заміни радянського герба на тризуб вже розпочалась”, – зазначив Ткаченко.

У липні 2022 року у “Дії” проводили опитування щодо зміни символіки на монументі Батьківщині-матері. Як повідомляв Олександр Ткаченко, у результаті 85% проголосували за заміну герба СРСР на тризуб. Ще 9% громадян підтримали пропозицію зняти герб СРСР, а 6% обрали варіант без змін.

Водночас не йшлося про демонтаж “Батьківщини-матері” у цілому.

“Мова не йде сьогодні про те, щоб повністю демонтувати монумент, тому що це – точно не на часі через величезні кошти, яких потребує цей процес. Я дякую всім, хто взяв участь, хто підтримав та критикував. Продовжуємо працювати над трансформацією монумента – його переосмисленням та технічними змінами”, — зазначав тоді він.