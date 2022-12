Про це повідомив голова правління “Укрзалізниці” Олександр Камишін у Twitter

Голова правління опублікував відео, як гірлянди для ялинки загораються. Для цього чоловік поряд крутить педалі.

“Війна? Блекаут? Ніякої ялинки? Ніколи не здогадаєтеся, що ми придумали”, — підписав він.

War? Blackout? No Christmas tree?

You never guess what we invented :))) pic.twitter.com/uKQKPIWeW3

— Alexander Kamyshin (@AKamyshin) December 17, 2022