У Києві на центральному залізничному вокзалі встановили ялинку, яка освітлюється за допомогою крутіння педалей.

Про це повідомив голова правління “Укрзалізниці” Олександр Камишін у Twitter

Голова правління опублікував відео, як гірлянди для ялинки загораються. Для цього чоловік поряд крутить педалі.

“Війна? Блекаут? Ніякої ялинки? Ніколи не здогадаєтеся, що ми придумали”, — підписав він.

War? Blackout? No Christmas tree? You never guess what we invented :))) pic.twitter.com/uKQKPIWeW3 — Alexander Kamyshin (@AKamyshin) December 17, 2022

Цього року масових розважальних заходів, фудкортів, ярмарків та атракціонів на Софійській площі не буде. 17 грудня стали прикрашати новорічну ялинку, після того, як її практично змонтували.

Ялинку встановили та прикрасили коштом меценатів і бізнесу, генератор теж надали благодійники. Місто коштів не витрачає, додав мер Києва Віталій Кличко у Telegram.

Поруч з генераторами облаштують точки для підзарядки гаджетів. Для цього створять намет, але поки інформації про нього не додали.