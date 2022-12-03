Про це повідомила пресслужба Державного агентства лісових ресурсів України.

В агентстві розповіли, що лісівники вирощують ці дерева на новорічних плантаціях, які є в кожній області України. Термін вирощування таких дерев складає 4-8 років.

“Цей “новорічний врожай” – найбільш швидкостиглий. Адже зазвичай дерева ростуть, у залежності від породи, від 60 років і більше”, – зазначили у Державному агентстві лісових ресурсів.

А також пояснили, що для того, аби гілочки були густими, а хвоя – пишною, лісівники спеціально кронують новорічні ялинки. Тобто на певній відстані від стовбура зрізають точку росту на гіллі, і внаслідок цього прокидається кілька нових бруньок, а гілля стає густішим.

У відомстві розповіли, що створення плантацій новорічних ялинок є екологічно та економічно виправданим, бо час дозволяє за 60 років створити й реалізувати щонайменше 10 плантацій таких дерев.

Також новорічні ялинки та сосни заготовляються під час рубок формування й оздоровлення лісів, тому не шкодять екосистемі, а навпаки приносять лише користь. Крім того, у лісівників можна придбати ялинку чи сосну у горщику, а також отримати кваліфіковані поради стосовно того, як по завершенню свят пересадити та доглядати дерево.

Зазначимо, що міський голова Києва Віталій Кличко повідомив, що цього року головна ялинка “незламності” країни буде штучною, заввишки 12 метрів та прикрашена енергоощадними гірляндами.

“Друзі! У столиці цього року встановимо таку символічну ялинку незламності. Головна ялинка країни буде штучною, 12 метрів у висоту, прикрашена енергоощадними гірляндами, які світитимуться від генератора”, – розповів мер Києва. Встановлювати головну ялинку країни будуть, як і зазвичай, на Софійській площі. Проте місто не витрачатиме коштів, адже ялинку та прикраси для неї надасть бізнес та меценати.

Оздоблено ялинку буде прикрасами, які залишилися з минулих років. На новорічній ялинці буде близько 1000 іграшок: кулі синього та жовтого кольорів, а також 500 білих голубів. Верхівку ялинки прикрашатиме герб України. Нижню частину ялинки оформлять стендами з прапорами країн, які допомагають Києву впоратися з викликами та наслідками широкомасштабної війни Росії проти України.