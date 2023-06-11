Київські патрульні затримали чоловіка, котрий пропонував їм марихуану. Правоохоронці вирішили не приймати "подарунок".

Джерело: патрульна поліція Києва.

Чоловіка затримали днями на проспекті Шухевича.

Патрульні зупинили автомобіль KIA за порушення правил дорожнього руху. Утім їхню увагу під час розгляду справи привернув громадянин, який проходив повз.

Він запропонував дати поліцейським наркотики. Інспектори здивувалися і перепитали у нього, чи дійсно він має при собі заборонені речовини.

Чоловік з кишені витягнув пакет з речовиною рослинного походження, схожою на канабіс. Патрульні затримали його та викликали слідчо-оперативну групу Деснянського управління поліції для з’ясування обставин події.