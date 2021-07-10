У Києві влітку протягом майже шести тижнів не працюватиме фунікулер: його зачиняють на "плановий ремонт".

Про це поінформували в пресслужбі Київської міської держадміністрації з посиланням на “Київпастранс”.

Фунікулер не працюватиме в період із 12 липня до 20 серпня.

“Із 12 липня до 20 серпня фунікулер зачинять на плановий щорічний ремонт… Технічний огляд та ремонтні роботи проводяться щороку у той самий період”, – зазначили в КМДА.

У відомстві уточнили, що після всіх робіт “будуть проведені статичні та динамічні випробування обладнання під навантаженням”.

Як відомо, київський фунікулер – фунікулерна система, що з’єднує історичне Верхнє місто та Поділ у Києві.

Лінія складається з двох станцій.

Урочисте відкриття фунікулера відбулося 7 травня 1906 року.

Спочатку він називався Михайлівським механічним підйомом і з’єднував верхню терасу Володимирської гірки та вулицю Боричів Тік.

У 1928 році фунікулер реконструювали, лінію продовжили ще на 38 метрів до вулиці Петра Сагайдачного.

У березні цього року КП “Київпастранс” оголосило тендер на закупівлю двох кабін для столичного фунікулера (зазначалося, що в столиці вперше за 37 років замінять кабіни). Вартість проєкту склала 6,5 млн євро.