Столичний поліціянт протягом чотирьох років не ходив на роботу й не виконував службових обов’язків, але отримував зарплатню.

Про це повідомили у Київській міській прокуратурі.

Зазначається, що чоловік вступив у змову зі своїм безпосереднім керівником, який був пособником у вказаному злочині.

Починаючи з жовтня 2016 року по грудень 2019 року, поліціянт отримував заробітну платню за роботу в органах поліції міста Києва при цьому на своє робоче місце не виходив, покладені на нього службові обов’язки не виконував, фактично проживав у Львові.

Своєю чергою, його керівник всіма засобами приховував від керівництва факт відсутності свого підлеглого на роботі.

В результаті неправомірних дій державі завдано збитків, які становлять близько 400 тисяч гривень.

Наразі вирішується питання про обрання підозрюваним запобіжного заходу.