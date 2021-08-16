Про це повідомили у Київській міській прокуратурі.
Зазначається, що чоловік вступив у змову зі своїм безпосереднім керівником, який був пособником у вказаному злочині.
Починаючи з жовтня 2016 року по грудень 2019 року, поліціянт отримував заробітну платню за роботу в органах поліції міста Києва при цьому на своє робоче місце не виходив, покладені на нього службові обов’язки не виконував, фактично проживав у Львові.
Своєю чергою, його керівник всіма засобами приховував від керівництва факт відсутності свого підлеглого на роботі.
В результаті неправомірних дій державі завдано збитків, які становлять близько 400 тисяч гривень.
Наразі вирішується питання про обрання підозрюваним запобіжного заходу.
- Раніше у Херсонській області чоловік з психічним розладом убив поліціянта і поранив медика, які прибули на виклик його матері.