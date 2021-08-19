У четвер, 19 серпня, у Києві, презентували вуличну фотовиставку "Виведення радянських військ з Чехословаччини". Її організував Український інститут нацпам’яті (УІНП) спільно з чеськими партнерами.

Про це повідомили в УІНП.

Експозиційні стенди встановили на Контрактовій площі у Києві. Виставка присвячена до 30-річниці виведення підрозділів Центральної групи військ Радянської армії з Чехословаччини. В її основі чорно-білі світлини чеської фотографині Дани Кіндрової, яка зафіксувала історію виведення Центральної групи військ Радянської армії з території Чехословаччини протягом 1990-1991 рр.

Як зазначають в УІНП, експозиція покликана лаконічно продемонструвати крихкість силових методів тоталітарних систем та важливість встановлення повноцінного внутрішнього суверенітету для успішного проведення реформ, що особливо актуально для сучасної України в розрізі подій останнього десятиліття.

На відкриття фотовиставки запросили Надзвичайного та Повноважного Посла Чеської Республіки в Україні Радека Матулу.

“Виставка багатьма напрямами поєднує Чеську Республіку та Україну. Одним з них – є кінець комуністичної диктатури в нашому регіоні та початок демократичної трансформації. Виведення радянського контингенту з Чехословаччини також стало передвісткою розпаду Радянського Союзу та появи незалежної України. На жаль, в Україні це період розривання зв’язку з минулим був ще важчим, ніж у Чехословаччині, й триває певною мірою і досі. З 2014 року Україна також має ситуацію з окупацією своєї території. З окупацією, яка знову керується Москвою”, – заявив під час виступу посол.

Водночас Надзвичайний та Повноважний посол Словацької Республіки Марек Шафін в Україні зазначив, що колись Україна буде демонструвати в Чехії та Словаччині виставку присвячену звільненим від окупації територіям.

Голова УІНП Антон Дробович і запросив киян та гостей міста відвідати виставку.

“Виставка – це нагадування нам усім, що рано чи пізно будь-яка окупація завершується. Нехай вона дає нам не тільки історичні уроки, не тільки вміння побачити історію без зайвого ідеологічного пафосу, а побачити історію з людським обличчям. А також дає нам надію на те, що якщо ми не втрачаємо свою ідентичність, рано чи пізно всі “братні” народи з арміями й танками підуть“, – зауважив Дробович.

Виставка триватиме до жовтня 2021 року. Відвідати відкриття можуть усі охочі.