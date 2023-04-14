На в'їзді до Києва прикордонники затримали священнослужителя УПЦ МП у телефоні якого виявили компрометуючі матеріали російського спрямування.

Про це повідомили у пресслужбі ДПСУ.

Затриманий виявився чоловік 1969 року народження, уродженець Росії, який живе в Україні та має українське громадянство.

У його закордонному паспорті є відмітки про поїздки до РФ, крайні з яких – у 2021 році.

Окрім цього затриманий володіє трудовою книжкою РФ у якій зазначено, що до 2016 року він працював на одному з заводів у Росії.

Більш того, у мобільному телефоні затриманого прикордонники виявили підписки на телеграм-канали російської пропаганди, квитанції про оплату в російському банку, безліч номерів російських операторів та листування, в якому священник цікавиться правилами в‘їзду на територію РФ.

Сам затриманий розповів, що несе службу в одному з монастирів на Київщині. Також чоловік повідомив, що займається підприємницькою діяльністю – виготовляє вироби з металу.

Для подальшої перевірки священнослужителя передали компетентним органам.