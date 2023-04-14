Про це повідомили у пресслужбі ДПСУ.
Затриманий виявився чоловік 1969 року народження, уродженець Росії, який живе в Україні та має українське громадянство.
У його закордонному паспорті є відмітки про поїздки до РФ, крайні з яких – у 2021 році.
Окрім цього затриманий володіє трудовою книжкою РФ у якій зазначено, що до 2016 року він працював на одному з заводів у Росії.
Більш того, у мобільному телефоні затриманого прикордонники виявили підписки на телеграм-канали російської пропаганди, квитанції про оплату в російському банку, безліч номерів російських операторів та листування, в якому священник цікавиться правилами в‘їзду на територію РФ.
Сам затриманий розповів, що несе службу в одному з монастирів на Київщині. Також чоловік повідомив, що займається підприємницькою діяльністю – виготовляє вироби з металу.
Для подальшої перевірки священнослужителя передали компетентним органам.
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