У Київській міській військовій адміністрації (КМВА) повідомили про скорочення комендантської години у столиці. Найімовірніше, новий режим почне діяти з 26 березня.

Про це повідомили у Telegram-каналі КМВА.

У відомстві зауважили, що із командуванням Угруповання сил і засобів оборони Києва опрацювали спільне рішення щодо удосконалення системи інженерних загороджень у столиці.

Ухвалено рішення, що частина блокпостів у столиці продовжать діяти, тоді як іншу частину переведуть у “сплячий режим”.

Після розв’язання питання щодо удосконалення системи інженерних загороджень, зараз триває процедурне узгодження щодо термінів і порядку зміни тривалості комендантської години в Києві.

“Згідно робочому варіанту, найвірогідніше з 26-го березня 2023 року комендантська година в столиці України скоротиться. Починаючи від вказаної дати, вона триватиме з 00:00 до 05:00 щодня”, – повідомили у КМВА.

Зазначається, що питання скорочення комендантської години розглядалось регулярно та опрацьовували спільно з командуванням Угруповання сил і засобів оборони міста Києва.

“Також ми бачили і розуміли суспільний запит щодо скорочення. Це і успішна петиція, звернення приватних підприємств, державних установ та простих мешканців столиці. Тому Київська міська військова адміністрація постійно і методично впроваджувала нові безпекові заходи, які б дозволили скоротити період комендантської години”, – нагадали у відомстві.

У КМВА також додали, що під час комендантської години забороняється перебувати на вулиці та в інших громадських місцях, а також переміщатись транспортом або пішки.

Якщо в заборонений час людина знаходиться на вулиці, то комендантський патруль має право затримати дану особу і перевірити у неї наявність документів, встановити причину порушення комендантської години.

У разі потреби можуть проведести огляд речей, транспортного засобу та навіть помешкання затриманого.

Якщо затриманий чинить опір або не виконує законні вимоги комендантського патруля, то до такої особи можуть застосувати фізичну силу чи (в крайньому випадку) вогнепальну зброю.