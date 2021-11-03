У Києві почалося знімання психологічної драми "Дисидент", яка описує життя колишнього бійця УПА та його протест проти політики Радянського Союзу.

Про це повідомляє Державне агентство з питань кіно.

Фільм “Дисидент” заснований на реальних подіях, які розгорнулися на тлі радянської військової агресії 1968 року.

Згідно з описом фільму, розміщеним на сайті, стрічка описуватиме життя патріота та колишнього бійця УПА, який повернувся з таборів.

Вже кілька років він живе у радянській Україні, однак не може себе в ній знайти. Табірне минуле не дає шансів знайти гідну професію, а політичні переконання – жити звичайним життям. Головний герой, цілковито втративши віру в боротьбу, наважується на останню у своєму житті акцію протесту.

Головного героя зіграє Олександр Прищепа, а його дружину Вілену – актриса київського “Молодого театру” Вікторія Ромашко.

Знімання фільму триватиме у Києві та передмісті протягом двох місяців. Прем’єра психологічної драми “Дисидент” запланована на осінь 2022 року.

Стрічка описує проміжок часу кінця Хрущовської відлиги. Саме на неї припав розквіт дисидентського руху. Образ головного героя натхненний історією життя Василя Макуха – дисидента, учасника українського руху опору в СРСР і воїна УПА.

5 листопада 1968 на знак протесту проти комуністичної тоталітарної системи, колоніального становища України, політики русифікації та агресії СРСР проти Чехословаччини, Макух здійснив акт самоспалення на Хрещатику у Києві, коли столиця активно готувалася до святкування річниці “Жовтневої революції”.