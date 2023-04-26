Про це повідомляє пресслужба СБУ.
За даними правоохоронних органів, обидві жінки добровільно розпочали співпрацю з російськими окупантами, під час тимчасово захоплених населених пунктів на півдні України.
Серед затриманих – колишня очільниця одного з “відділів” створеного агресором “басейнового управління водних ресурсів Херсонської області”.
На цій “посаді” затримана брала участь у налагодженні водопостачання для потреб окупаційних угруповань РФ, які були дислоковані на тимчасово захопленій території регіону.
Для цього вона сформувала штат “відділу” і закликала місцевих жителів приєднуватися до лав псевдоустанови.
Перед звільненням обласного центру колаборантка втекла до Києва, де сподівалась “загубитись” серед мешканців столиці і таким чином уникнути правосуддя.
Однак співробітники СБУ встановили її місцезнаходження і затримали.
Ще однією поплічницею агресора виявилась мешканка Херсона, яка під час окупації міста влаштувалась до створеного загарбниками “обласного пенсійного фонду”.
Там зловмисниця була задіяна у виконанні вказівок Росії щодо запровадження “рубльової зони” в регіоні.
Встановлено, що фігурантка змушувала людей похилого віку отримувати пенсії у російській валюті.
Після звільнення міста зловмисниця втекла до Одеси, де її затримали контррозвідники СБУ.
Під час обшуків за місцем її тимчасового проживання виявлено готівку в російських рублях, яку окупанти нарахували їй як “зарплату”.
На даний час обом фігуранткам повідомлено про підозру за ст. 111-1 Кримінального кодексу України (колабораційна діяльність).
Одній з них суд уже обрав запобіжний захід – тримання під вартою.
- У Вінницькій області затримали чергову пособницю російських окупантів, яка є донькою колишнього гауляйтера Чорнобаївки Юрія Турульова, якому раніше повідомили про підозру.