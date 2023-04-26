Працівники Служби безпеки України затримали в Одесі та Києві колаборанток, котрі намагались уникнути правосуддя.

Про це повідомляє пресслужба СБУ.

За даними правоохоронних органів, обидві жінки добровільно розпочали співпрацю з російськими окупантами, під час тимчасово захоплених населених пунктів на півдні України.

Серед затриманих – колишня очільниця одного з “відділів” створеного агресором “басейнового управління водних ресурсів Херсонської області”.

На цій “посаді” затримана брала участь у налагодженні водопостачання для потреб окупаційних угруповань РФ, які були дислоковані на тимчасово захопленій території регіону.

Для цього вона сформувала штат “відділу” і закликала місцевих жителів приєднуватися до лав псевдоустанови.

Перед звільненням обласного центру колаборантка втекла до Києва, де сподівалась “загубитись” серед мешканців столиці і таким чином уникнути правосуддя.

Однак співробітники СБУ встановили її місцезнаходження і затримали.

Ще однією поплічницею агресора виявилась мешканка Херсона, яка під час окупації міста влаштувалась до створеного загарбниками “обласного пенсійного фонду”.

Там зловмисниця була задіяна у виконанні вказівок Росії щодо запровадження “рубльової зони” в регіоні.

Встановлено, що фігурантка змушувала людей похилого віку отримувати пенсії у російській валюті.

Після звільнення міста зловмисниця втекла до Одеси, де її затримали контррозвідники СБУ.

Під час обшуків за місцем її тимчасового проживання виявлено готівку в російських рублях, яку окупанти нарахували їй як “зарплату”.

На даний час обом фігуранткам повідомлено про підозру за ст. 111-1 Кримінального кодексу України (колабораційна діяльність).

Одній з них суд уже обрав запобіжний захід – тримання під вартою.