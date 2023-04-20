Служба безпеки України викрила у Києві колишню "посадовицю МВС ДНР", яка планувала втекти за кордон.

Про це повідомляє пресслужба СБУ.

Контррозвідка Служби безпеки встановила місцезнаходження колишньої співробітниці так званої “міграційної служби МВС ДНР”.

На початку повномасштабного вторгнення жінка переїхала до Києва під виглядом переселенки зі сходу України.

У столиці вона оселилася в орендованій квартирі та почала оформляти документи для виїзду за кордон.

Однак співробітники СБУ встановили її місцезнаходження, їй оголошено про підозру за ч. 2 ст. 260 Кримінального кодексу України (участь у діяльності не передбачених законом воєнізованих або збройних формувань).

Зловмисницею виявилась мешканка Донеччини, яка у вересні 2014 року добровільно вступила до лав створеної агресором “міграційної служби МВС ДНР”.

Їй дали посаду “старшої інспекторки відділу адресно-довідкової роботи”.

На даній “посаді” вона виконувала вказівки місцевих гауляйтерів щодо придушення руху опору в регіоні.

Для цього затримана збирала інформацію від “районних паспортних відділів” окупованого Донецька про установчі дані місцевих жителів.

Отримані відомості узагальнювала в єдину адресну базу, яку бойовики використовували для незаконних затримань мешканців міста.

Також зловмисниця вела облік так званих “сторожових карток”, де зберігалася інформація про українських патріотів, яких розшукують каральні органи “ДНР”.

Під час обшуку у зловмисниці виявлено “трудову книжку”, яка свідчить про її роботу у складі окупаційних органів.

Зловмисниці загрожує до 8 років тюрми.