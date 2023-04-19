Служба безпеки затримала у Києві "фіксера" російського пропагандистського ЗМІ, який допомагав РФ створювати фейки про війну в Україні.

Про це повідомили у пресслужбі СБУ.

За результатами комплексних заходів у Києві затримано місцевого жителя, який допомагав ворогу поширювати фейки про суспільно-політичну ситуацію в столиці.

Для цього зловмисник позиціював себе як “фіксер” і дистанційно співпрацював з редакцією прокремлівського інформагентства “Бел.ru”, що знаходиться на території Бєлгородської області РФ.

Він передавав російським журналістам вигадану та викривлену інформацію про події в Україні, зокрема про нібито загострення внутрішньої ситуації у Києві після російських ракетних ударів по місту.

Крім того, зловмисник публічно підтримував дії російських окупантів і заперечував їхні злочини в Бучі, Ірпені та Ізюмі.

Отриману дезінформацію представники “Бел.ru” використовували для підготовки фейкових новин про війну в Україні.

Свої антиукраїнські наративи він оприлюднював також на власних сторінках у соцмережах, зокрема й у заборонених в Україні.

Ініційована СБУ лінгвістична експертиза підтвердила факти підривної діяльності фігуранта проти нашої держави.

Під час обшуків у нього виявлено комп’ютерну техніку та мобільний телефон із доказами злочинних дій.

Слідчі Служби безпеки повідомили зловмиснику про підозру за ч. 2 ст. 436-2 Кримінального кодексу України (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії РФ в Україні, глорифікація її учасників).

Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину.