Про це повідомили у пресслужбі СБУ.
За результатами комплексних заходів у Києві затримано місцевого жителя, який допомагав ворогу поширювати фейки про суспільно-політичну ситуацію в столиці.
Для цього зловмисник позиціював себе як “фіксер” і дистанційно співпрацював з редакцією прокремлівського інформагентства “Бел.ru”, що знаходиться на території Бєлгородської області РФ.
Він передавав російським журналістам вигадану та викривлену інформацію про події в Україні, зокрема про нібито загострення внутрішньої ситуації у Києві після російських ракетних ударів по місту.
Крім того, зловмисник публічно підтримував дії російських окупантів і заперечував їхні злочини в Бучі, Ірпені та Ізюмі.
Отриману дезінформацію представники “Бел.ru” використовували для підготовки фейкових новин про війну в Україні.
Свої антиукраїнські наративи він оприлюднював також на власних сторінках у соцмережах, зокрема й у заборонених в Україні.
Ініційована СБУ лінгвістична експертиза підтвердила факти підривної діяльності фігуранта проти нашої держави.
Під час обшуків у нього виявлено комп’ютерну техніку та мобільний телефон із доказами злочинних дій.
Слідчі Служби безпеки повідомили зловмиснику про підозру за ч. 2 ст. 436-2 Кримінального кодексу України (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії РФ в Україні, глорифікація її учасників).
Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину.
- У Вінницькій області затримали чергову пособницю російських окупантів, яка є донькою колишнього гауляйтера Чорнобаївки Юрія Турульова, якому раніше повідомили про підозру.
- Слідчі СБУ затримали двох російських агентів ФСБ, які з метою отримання секретної інформації допомагали здійснювати хакерські атаки на уряд України.