Через заплановані на 18, 20 та 22 серпня репетиції параду військ до Дня Незалежності в Києві буде перекрито рух транспорту на низці вулиць.

Про це повідомляє пресслужба Київської міської державної адміністрації.

Як повідомляє Департамент транспортної інфраструктури КМДА, у дні репетицій (18, 20, 22 серпня) та під час проведення заходів (24 серпня) в місті передбачені масштабні перекриття руху транспорту.

18, 20, 22 серпня:

із 15:30 до 18:00 передбачено тимчасове обмеження руху транспорту на вул. Академіка Туполєва, просп. Перемоги, Маршала Рибалка, вул. В’ячеслава Чорновола, вул. Старовокзальній, вул. Жилянській, вул. Антоновича.

передбачено тимчасове обмеження руху транспорту на вул. Академіка Туполєва, просп. Перемоги, Маршала Рибалка, вул. В’ячеслава Чорновола, вул. Старовокзальній, вул. Жилянській, вул. Антоновича. із 15:30 до закінчення заходів (орієнтовно до 01:15) планується перекриття руху транспорту на вул. Великій Васильківській (на ділянці від Либідської пл. до вул. Хрещатик), вул. Хрещатик, вул. Михайлівській (на ділянці від вул. Володимирської до Майдану Незалежності), вул. Михайла Грушевського (на ділянці від Європейської пл. до Кріпосного пров.), Петрівській Алеї, Парковій дорозі, Володимирському узвозі, Боричевому узвозі, вул. Набережно-Хрещатицькій (від Боричевого узвозу зустрічною смугою до Нижнього Валу), Набережному шосе (від Дніпровського узвозу до вул. Набережно-Хрещатицької).

планується перекриття руху транспорту на вул. Великій Васильківській (на ділянці від Либідської пл. до вул. Хрещатик), вул. Хрещатик, вул. Михайлівській (на ділянці від вул. Володимирської до Майдану Незалежності), вул. Михайла Грушевського (на ділянці від Європейської пл. до Кріпосного пров.), Петрівській Алеї, Парковій дорозі, Володимирському узвозі, Боричевому узвозі, вул. Набережно-Хрещатицькій (від Боричевого узвозу зустрічною смугою до Нижнього Валу), Набережному шосе (від Дніпровського узвозу до вул. Набережно-Хрещатицької). із 19:00 до закінчення заходів (орієнтовно до 01:15) тимчасове обмеження руху транспорту на вул. Нижній Вал, вул. Глибочицькій, Глибочицькому проїзді, вул. В’ячеслава Чорновола, просп. Перемоги, вул. Старовокзальній, вул. Жилянській, вул. Антоновича.

24 серпня:

із 06:00 до 08:00 тимчасове обмеження руху транспорту на вул. Академіка Туполєва, просп. Перемоги, Маршала Рибалка, вул. В’ячеслава Чорновола, вул. Старовокзальній, вул. Жилянській, вул. Антоновича.

тимчасове обмеження руху транспорту на вул. Академіка Туполєва, просп. Перемоги, Маршала Рибалка, вул. В’ячеслава Чорновола, вул. Старовокзальній, вул. Жилянській, вул. Антоновича. із 06:00 до 12:00 перекриють рух транспорту на вул. Великій Васильківській (на ділянці від Либідської пл. до вул. Хрещатик), з 06:00 до 16:00 орієнтовно – на вул. Хрещатик, вул. Михайлівській (на ділянці від вул. Володимирської до Майдану Незалежності), Володимирському узвозі, вул. Михайла Грушевського (на ділянці від Європейської пл. до Кріпосного пров.), Петрівській Алеї, Парковій дорозі.

Окремо можливі перекриття руху транспорту під час заходів за участю осіб, щодо яких здійснюється державна охорона:

із 22 до 24 серпня – на Парковій дорозі;

– на Парковій дорозі; із 06:00 20 серпня до 24 серпня – на вул. Михайла Грушевського;

– на вул. Михайла Грушевського; із 06:00 23 серпня до закінчення заходів – на вул. Володимирській (на ділянці від вул. Великої Житомирської до б-ру Тараса Шевченка), вул. Богдана Хмельницького (на ділянці від вул. Леонтовича до вул. Рєпіна), вул. Ярославів Вал (на ділянці від вул. Івана Франка до вул. Володимирської), вул. Миколи Лисенка, вул. Малій Житомирській (на ділянці від Володимирського проїзду до Михайлівського пров.).

Зазначимо, що детальний перелік вулиць, де перекриватимуть або обмежуватимуть рух транспорту під час репетицій параду військ та під час святкових заходів до Дня Незалежності, буде опубліковано додатково.

Також окремо буде повідомлено про зміни руху громадського транспорту в столиці.

Окрім того, під час тренувань 18, 20, 22 серпня буде обмежено доступ громадян на території, прилеглі до місць проведення артилерійського салюту на Трухановому острові.