За минулу добу, 13 листопада, у столиці виявили 1053 випадки коронавірусу. При цьому 12 пацієнтів померли, а 369 - одужали.

Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко на своєму Telegram-каналі.

За останню добу захворіли:

604 жінки віком від 18 до 86 років;

376 чоловіків віком від 18 до 89 років;

36 дівчаток від 2 місяців до 17 років;

37 хлопчиків від 6 місяців до 17 років.

Крім того, за минулу добу коронавірус зафіксували у 39 столичних медиків.

Довелося госпіталізувати 73 пацієнтів. Всі інші лікуватимуться вдома на самоізоляції.

Найбільше нових заражень виявили у Подільському районі – 170, у Деснянському — 133 та Дніпровському районі – 122 випадки.