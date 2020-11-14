Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко на своєму Telegram-каналі.
За останню добу захворіли:
- 604 жінки віком від 18 до 86 років;
- 376 чоловіків віком від 18 до 89 років;
- 36 дівчаток від 2 місяців до 17 років;
- 37 хлопчиків від 6 місяців до 17 років.
Крім того, за минулу добу коронавірус зафіксували у 39 столичних медиків.
Довелося госпіталізувати 73 пацієнтів. Всі інші лікуватимуться вдома на самоізоляції.
Найбільше нових заражень виявили у Подільському районі – 170, у Деснянському — 133 та Дніпровському районі – 122 випадки.
- Станом на ранок 14 листопада в Україні зафіксовано 12 524 нових випадки коронавірусної хвороби COVID-19. Також за останню добу: госпіталізовано – 1 525 осіб; летальних випадків – 191; одужало – 4 962 особи; здійснено тестувань за добу – 78 179 (зокрема методом ПЛР – 48 054, методом ІФА – 30 125).