Новый рекорд: В Украине за сутки – более 12,5 тысяч новых случаев COVID-19

По состоянию на утро 14 ноября в Украине зафиксировано 12 524 новых случая коронавирусной болезни COVID-19.

Об этом сообщил министр охраны здоровья Максим Степанов.

В частности, заболели 474 ребенка и 496 медработников.

Также за последние сутки: госпитализированы – 1525 человек; летальных случаев – 191; выздоровели – 4962 человека; осуществлено тестирований за сутки – 78 179 (в том числе методом ПЦР – 48054, методом ИФА – 30125).

За все время эпидемии в Украине:

заболело – 525 176 человек;

выздоровели – 238 811 человек;

летальных исходов – 9508;

проведения ПЦР-тестов – 3876966.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (1053), Запорожской (805), Одесской (758), Харьковской (749) и Киевской (698) областях.

Количество заболеваний в регионах:

Киев – 49699 случаев;

Винницкая область – 13 627 случаев;

Волынская область – 18 433 случая;

Днепропетровская область – 20 535 случаев;

Донецкая область – 16632 случая;

Житомирская область – 21 597 случаев;

Закарпатская область – 19 214 случаев;

Запорожская область – 17 616 случаев;

Ивано-Франковская область – 27 417 случаев;

Киевская область – 23 801 случай;

Кировоградская область – 3572 случая;

Луганская область – 5080 случаев;

Львовская область – 36 561 случай;

Николаевская область – 11944 случая;

Одесская область – 32 090 случаев;

Полтавская область – 14 800 случаев;

Ровенская область – 24 579 случаев;

Сумская область – 17 437 случаев;

Тернопольская область – 23 330 случаев;

Харьковская область – 46 886 случаев;

Херсонская область – 6752 случая;

Хмельницкая область – 22 450 случаев;

Черкасская область – 12 315 случаев;

Черновицкая область – 27 511 случаев;

Черниговская область – 11 298 случаев.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.