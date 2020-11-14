Новый рекорд: В Украине за сутки – более 12,5 тысяч новых случаев COVID-19

Об этом сообщил министр охраны здоровья Максим Степанов.
В частности, заболели 474 ребенка и 496 медработников.
Также за последние сутки: госпитализированы – 1525 человек; летальных случаев – 191; выздоровели – 4962 человека; осуществлено тестирований за сутки – 78 179 (в том числе методом ПЦР – 48054, методом ИФА – 30125).
За все время эпидемии в Украине:
- заболело – 525 176 человек;
- выздоровели – 238 811 человек;
- летальных исходов – 9508;
- проведения ПЦР-тестов – 3876966.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (1053), Запорожской (805), Одесской (758), Харьковской (749) и Киевской (698) областях.
Количество заболеваний в регионах:
- Киев – 49699 случаев;
- Винницкая область – 13 627 случаев;
- Волынская область – 18 433 случая;
- Днепропетровская область – 20 535 случаев;
- Донецкая область – 16632 случая;
- Житомирская область – 21 597 случаев;
- Закарпатская область – 19 214 случаев;
- Запорожская область – 17 616 случаев;
- Ивано-Франковская область – 27 417 случаев;
- Киевская область – 23 801 случай;
- Кировоградская область – 3572 случая;
- Луганская область – 5080 случаев;
- Львовская область – 36 561 случай;
- Николаевская область – 11944 случая;
- Одесская область – 32 090 случаев;
- Полтавская область – 14 800 случаев;
- Ровенская область – 24 579 случаев;
- Сумская область – 17 437 случаев;
- Тернопольская область – 23 330 случаев;
- Харьковская область – 46 886 случаев;
- Херсонская область – 6752 случая;
- Хмельницкая область – 22 450 случаев;
- Черкасская область – 12 315 случаев;
- Черновицкая область – 27 511 случаев;
- Черниговская область – 11 298 случаев.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
- Накануне Кабинет Министров принял решение о введении в Украине “карантина выходного дня” уже с 14 ноября. Согласно решению правительства, противоэпидемические мероприятия будут усилены с полуночи субботы до полуночи понедельника. В это время в Украине будет разрешено работать только аптекам, продуктовым магазинам и АЗС.
- По мнению правительства и президента Владимира Зеленского, введение “карантина выходного дня” на несколько недель поможет улучшить эпидситуации в стране и избежать жесткого локдауну.
- Однако местные власти в некоторых городах Украины отказываются от введенного Кабинетом Министров “карантин выходного дня” с жесткими ограничениями.