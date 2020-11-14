Covid-19 Украина

обновлено 14.11.2020 в 08:02

Всего:

525176(+12524)

Болеют:

276866(+12524)

Выздоровели:

238802(+4953)

Умерло:

9508(+191)

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Новый рекорд: В Украине за сутки – более 12,5 тысяч новых случаев COVID-19

По состоянию на утро 14 ноября в Украине зафиксировано 12 524 новых случая коронавирусной болезни COVID-19.

Суббота, 14 ноября 2020, 08:31

Об этом сообщил министр охраны здоровья Максим Степанов.

В частности, заболели 474 ребенка и 496 медработников.

Также за последние сутки: госпитализированы – 1525 человек; летальных случаев – 191; выздоровели – 4962 человека; осуществлено тестирований за сутки – 78 179 (в том числе методом ПЦР – 48054, методом ИФА – 30125).

За все время эпидемии в Украине:

  • заболело – 525 176 человек;
  • выздоровели – 238 811 человек;
  • летальных исходов – 9508;
  • проведения ПЦР-тестов – 3876966.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (1053), Запорожской (805), Одесской (758), Харьковской (749) и Киевской (698) областях.

Количество заболеваний в регионах:
  • Киев – 49699 случаев;
  • Винницкая область – 13 627 случаев;
  • Волынская область – 18 433 случая;
  • Днепропетровская область – 20 535 случаев;
  • Донецкая область – 16632 случая;
  • Житомирская область – 21 597 случаев;
  • Закарпатская область – 19 214 случаев;
  • Запорожская область – 17 616 случаев;
  • Ивано-Франковская область – 27 417 случаев;
  • Киевская область – 23 801 случай;
  • Кировоградская область – 3572 случая;
  • Луганская область – 5080 случаев;
  • Львовская область – 36 561 случай;
  • Николаевская область – 11944 случая;
  • Одесская область – 32 090 случаев;
  • Полтавская область – 14 800 случаев;
  • Ровенская область – 24 579 случаев;
  • Сумская область – 17 437 случаев;
  • Тернопольская область – 23 330 случаев;
  • Харьковская область – 46 886 случаев;
  • Херсонская область – 6752 случая;
  • Хмельницкая область – 22 450 случаев;
  • Черкасская область – 12 315 случаев;
  • Черновицкая область – 27 511 случаев;
  • Черниговская область – 11 298 случаев.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

  • Накануне Кабинет Министров принял решение о введении в Украине “карантина выходного дня” уже с 14 ноября. Согласно решению правительства, противоэпидемические мероприятия будут усилены с полуночи субботы до полуночи понедельника. В это время в Украине будет разрешено работать только аптекам, продуктовым магазинам и АЗС.
  • По мнению правительства и президента Владимира Зеленского, введение “карантина выходного дня” на несколько недель поможет улучшить эпидситуации в стране и избежать жесткого локдауну.
  • Однако местные власти в некоторых городах Украины отказываются  от введенного  Кабинетом Министров “карантин выходного дня” с жесткими ограничениями.

 

Теги: МОЗ, Коронавирус, Максим Степанов, одужали, померлі, статистика

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