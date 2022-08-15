У Києві викрили російських кримінальних авторитетів. Вони намагалися вступити до добровольчих батальйонів.

Про це повідомила Служба безпека України.

Один із затриманих виявився громадянином РФ, котрий перебував у санкційному списку РНБО. У ньому зазначено, що він є кримінальним авторитетом, який причетний до вчинення тяжких злочинів. Тому йому заборонено в’їзд до України.

Іншим злочинцем виявився російський рецидивіст. Він був неодноразово засуджений до ув’язнення. Зокрема за тяжкі злочини, а саме за вбивство. Він перебував в Україні нелегально.

Їх було викрито, коли СБУ посилила боротьбу з міжнародною організованою злочинністю. Двох росіян затримано.