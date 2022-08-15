Про це повідомила пресслужба СБУ. 

Агент передавав розвіддані про тероборону, резервні аеродроми та військові полігони на півдні області. За даними слідства, підозрюваним виявися місцевий мешканець, який є співробітником одного з державних медичних закладів.

Чоловік не приховував проросійських поглядів. Він висловлював свою позицію у закритих Telegram-каналах, які куруються російськими спецслужбами.

Медик почав працювати з російськими спецслужбами добровільно та з власної ініціативи. Інформацію він передавав через закриті канали зв’язку “куратору”. Останній координував його діяльність.

Щоб уникнути “неприємностей у держустанові” спілкування з “куратором” відбувалося з дотриманням конспірації. Окупанти планували використати інформацію для “роботи” диверсійних груп, масованих і прицільних ракетних обстрілів.

Йому повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану) та обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.