Про це повідомила пресслужба СБУ.
Агент передавав розвіддані про тероборону, резервні аеродроми та військові полігони на півдні області. За даними слідства, підозрюваним виявися місцевий мешканець, який є співробітником одного з державних медичних закладів.
Чоловік не приховував проросійських поглядів. Він висловлював свою позицію у закритих Telegram-каналах, які куруються російськими спецслужбами.
Медик почав працювати з російськими спецслужбами добровільно та з власної ініціативи. Інформацію він передавав через закриті канали зв’язку “куратору”. Останній координував його діяльність.
Щоб уникнути “неприємностей у держустанові” спілкування з “куратором” відбувалося з дотриманням конспірації. Окупанти планували використати інформацію для “роботи” диверсійних груп, масованих і прицільних ракетних обстрілів.
Йому повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану) та обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.
- Володимиру Демченко, який був мером Куп’янська з 2010 по 2015 рік, оголошено про підозру. Ексчиновник добровільно перейшов на бік окупантів.
- Українська розвідка викрила командирів декількох військових частин окупантів, які атакували міста та цивільних жителів. Вони завдавали ракетних ударів з літаків Ту-22М3 та Ту-160 крилатими ракетами Х-22, Х-555, Х-101.