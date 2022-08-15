В Одеській області затримано медичного працівника, якого завербованого російськими спецслужбами. Чоловік збирав інформацію про місця дислокації та переміщення підрозділів ЗСУ.

Про це повідомила пресслужба СБУ.

Агент передавав розвіддані про тероборону, резервні аеродроми та військові полігони на півдні області. За даними слідства, підозрюваним виявися місцевий мешканець, який є співробітником одного з державних медичних закладів.

Чоловік не приховував проросійських поглядів. Він висловлював свою позицію у закритих Telegram-каналах, які куруються російськими спецслужбами.

Медик почав працювати з російськими спецслужбами добровільно та з власної ініціативи. Інформацію він передавав через закриті канали зв’язку “куратору”. Останній координував його діяльність.

Щоб уникнути “неприємностей у держустанові” спілкування з “куратором” відбувалося з дотриманням конспірації. Окупанти планували використати інформацію для “роботи” диверсійних груп, масованих і прицільних ракетних обстрілів.

Йому повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану) та обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.