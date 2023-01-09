У Києві нейтралізували прокремлівську "фабрику тролів". За першоджерело агенти використовували Telegram-канал московського пропагандиста Юрія Подоляки, який нараховує понад 2,7 млн підписників.

Про це повідомила Служба безпеки України.

Кіберфахівці зазначили, що тролі поширювали заклики до підтримки збройної агресії проти України та виправдовували воєнні злочини росіян. Вони репостили публікації московського блогера або викладали їх під виглядом власних.

Підривну діяльність організували двоє місцевих жителів.

За результатами обшуків у Білій Церкві виявили комп’ютерне обладнання й мобільні телефони, з яких публікували пропаганду та яким користувалися для комунікації з кураторами з РФ. Зловмисники намагалися залучити нових учасників до пропагандистського “осередку”.

Для створення ілюзії масовості аудиторії вони використовували сотні бот-акаунтів. Від їхнього імені вони поширювали й коментували дописи з російською пропагандою.

СБУ повідомили двом фігурантам з Київщини про підозру за ч. 2 ст. 436-2 Кримінального кодексу України (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії Російської Федерації проти України, глорифікація її учасників). Їм обрано міру запобіжного заходу для запобігання ухилення їх від кримінальної відповідальності.

Триває розслідування для притягнення всіх винних до відповідальності.