У Києво-Печерській Лаврі відверто співали проросійські пісні. Священники та парафіяни молилися за російських окупантів на 262 день повномасштабного російського вторгнення.

Про це повідомив священник ПЦУ Михайло Омелян.

Михайло Омелян назвав ситуацію “жахом”. Він додав, що його дивують люди, які під час повномасштабного російського вторгнення моляться за Росію, а також ті, хто “проходять мимо, чують це все, і – мовчать”.

“Невже не тьохкає серце і не болить душа від того, що зробили російські окупанти в Бучі, Бородянці, Андріївці, в Маріуполі, на Харківщині та на інших тимчасово окупованих територіях?? Люди, доки ви будете підтримувати тих, хто належить до “церкви” окупанта?! Наші захисники Батьківщини віддають своє життя захищаючи державу і народ, а в УПЦ, та що ніби не МП, та що зрадила Україну і зараз намагається відбілитися від крові гуманітарною “допомогою”, – написав священник.

За словами міністра культури та інформаційної політики Олександра Ткаченка, поліція проводить роботу зі встановлення аутентичності відео. Ситуацію вже опрацьовують Національна поліція України та Служба безпеки України.