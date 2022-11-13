Про це повідомив речник МЗС України Олег Ніколенко.
Раніше ультраправий депутат у Twitter привітав Польщу з її Днем незалежності. Він побажав країні спільний кордон з Польщею. До твіту він додав фотографію, де польський та угорський солдат потискають руку, яку зробили після захоплення Закарпаття Угорщиною в 1939 році.
“Заклик угорського депутата Ласло Тороцкаї до перегляду державних кордонів є неприйнятним. Закликаємо уряд Угорщини засудити такі безвідповідальні висловлювання, які підважують двосторонні відносини та не відповідають духу добросусідства”, — написав Олег Ніколенко.
Раніше Ласло Тороцкаї було заборонено в’їзд до Словаччини, Румунії та Сербії через його заклики до перегляду кордонів.
- Три керівні партії Німеччини закликали канцлера Олафа Шольца підтримати виплати Угорщині з фондів ЄС лише, якщо держава доведе, що серйозно ставиться до розв’язання спірних питань, які стосуються верховенства права.
- Угорщина має намір підтримати членство Швеції та Фінляндії в НАТО. Уряд країни подав документи на ратифікацію в Національні збори.