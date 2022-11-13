У МЗС України відповіли на заяву угорського депутата Ласло Тороцкаї щодо бажання розділити Закарпаття між Угорщиною та Польщею. В Україні закликали уряд Угорщини засудити заяву їхнього депутата.

Про це повідомив речник МЗС України Олег Ніколенко.

Раніше ультраправий депутат у Twitter привітав Польщу з її Днем незалежності. Він побажав країні спільний кордон з Польщею. До твіту він додав фотографію, де польський та угорський солдат потискають руку, яку зробили після захоплення Закарпаття Угорщиною в 1939 році.

“Заклик угорського депутата Ласло Тороцкаї до перегляду державних кордонів є неприйнятним. Закликаємо уряд Угорщини засудити такі безвідповідальні висловлювання, які підважують двосторонні відносини та не відповідають духу добросусідства”, — написав Олег Ніколенко.

Раніше Ласло Тороцкаї було заборонено в’їзд до Словаччини, Румунії та Сербії через його заклики до перегляду кордонів.