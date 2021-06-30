Про це повідомляє британська телерадіокомпанія ВВС.
Згідно з новими даними, чоловік, який помер понад 5000 років тому, був інфікований найбільш раннім з відомих штамів хвороби. Цей чоловік був похований разом з трьома іншими в неолітичному похованні в Латвії на березі річки Салац, що впадає в Балтійське море.
Дослідники секвенували ДНК кісток і зубів і перевірили їх на наявність бактерій і вірусів.
Вони були здивовані, виявивши, що мисливець-збирач — чоловік років двадцяти — був заражений древнім штамом чуми, викликаним бактерією Yersinia pestis.
“Швидше за все, його вкусив гризун, він заразився первинною інфекцією Yersinia pestis і помер через кілька днів — може бути, через тиждень — від септичного шоку”, – сказав доктор Бен Краузе-Кіор з Кільського університету.
Чума охопила Європу в 1300-х роках, знищивши майже половину населення. Пізніші хвилі продовжували завдавати ударів протягом кількох століть, забираючи мільйони смертей.
“На сьогодні це найстаріша ідентифікована жертва чуми, яка у нас є”, – зазначив Краузе-Кіор.
- Китайська влада та експерти мають різні думки щодо походження спалаху коронавірусу. Більш конкретно їх цікавить, хто є так званим нульовим пацієнтом – першою людиною, яка інфікована вірусним або бактеріальним захворюванням під час спалаху.