У Латвії вчені виявили нового претендента на роль "нульового пацієнта" з чумою.

Про це повідомляє британська телерадіокомпанія ВВС.

Згідно з новими даними, чоловік, який помер понад 5000 років тому, був інфікований найбільш раннім з відомих штамів хвороби. Цей чоловік був похований разом з трьома іншими в неолітичному похованні в Латвії на березі річки Салац, що впадає в Балтійське море.

Дослідники секвенували ДНК кісток і зубів і перевірили їх на наявність бактерій і вірусів.

Вони були здивовані, виявивши, що мисливець-збирач — чоловік років двадцяти — був заражений древнім штамом чуми, викликаним бактерією Yersinia pestis.

“Швидше за все, його вкусив гризун, він заразився первинною інфекцією Yersinia pestis і помер через кілька днів — може бути, через тиждень — від септичного шоку”, – сказав доктор Бен Краузе-Кіор з Кільського університету.

Чума охопила Європу в 1300-х роках, знищивши майже половину населення. Пізніші хвилі продовжували завдавати ударів протягом кількох століть, забираючи мільйони смертей.

“На сьогодні це найстаріша ідентифікована жертва чуми, яка у нас є”, – зазначив Краузе-Кіор.