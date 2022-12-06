У Латвії підтримали надання Україні необхідної зброї від країн-союзників. Глава МЗС Латвії Едгарс Рінкевичс заявив, що нашу державу не варто обмежувати в її використанні, оскільки зброю залучають для захисту від агресора.

Про це повідомило Neatkariga Rita Avize.

Міністр наголосив, що нині точаться дискусії стосовно надання Україні далекобійних артилерійських систем, танків та ще більш ефективної системи ППО. Щодо цього тривають обговорення між НАТО, ЄС та країнами-союзниками.

Глава МЗС додав, що деякі країни хвилюються, що Україна використає зброю для прориву на територію Росії.

“Моє пояснення: цю зброя має бути розподілено, щоб Україна могла ефективно захистити себе від руйнування своєї енергетичної системи”, — сказав Рінкевичс.

Він додав, що українці почнуть втікати до Європи у випадку подальшого руйнування енергосистеми, а тоді станеться гуманітарна катастрофа. А від неї постраждають мільйони.

“Тому моя думка була такою: ми повинні дати українцям зброю, їх не потрібно обмежувати у використанні цієї зброї, якщо мета — знищити бази, де знаходяться ракети чи літаки на територіях, які знаходяться на боці Росії”, — наголосив міністр.

За його словами, Росія не боїться ескалації, тому продовжує бомбардувати всю Україну, поки партнери думають, що “ой, якби ми щось не загострили”. Проте РФ вже пішла на більш серйозну ескалацію з руйнуванням енергосистеми України.

“Ну, не може бути так, щоб агресор використовував абсолютно всі можливості, але ми завжди намагаємося щось вказати країні, яка захищається від цього агресора”, — додав він.