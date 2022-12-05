Про це повідомляє Командування Повітряних Сил ЗСУ.
За попередньою інформацією, пуски 38 крилатих ракет Х-101/Х-555 здійснювались із восьми літаків-ракетоносців стратегічної авіації Ту-95мс з району Каспійського моря та Волгодонська Ростовської області.
Також противник завдав удару 22-ма крилатими ракетами типу “Калібр” із кораблів Чорноморського флоту.
Крім того, з акваторії Чорного моря Україну атакували дальні бомбардувальники Ту-22м3 трьома крилатими ракетами Х-22, а також винищувачі Су-35 шістьома керованими авіаційними ракетами Х-59 та однією Х-31П.
У повідомленні зазначили, що до відбиття повітряного нападу залучено зенітні ракетні підрозділи, авіацію, мобільні вогневі групи Повітряних Сил ЗС України та інших складових Сил оборони.
Загалом збито понад 60 ракет окупантів.
По Україні ближче до обіду оголосили масштабну повітряну тривогу. 5 грудня повідомляли, що у небі над Україною — багато ракет.
Згодом стало відомо, що внаслідок чергового масованого обстрілу з боку РФ низка міст України має проблеми з електро- та водопостанням.
Відтак речник Командування Повітряних Сил ЗС України полковник Юрій Ігнат зазначив, що росіяни “традиційно” запускають ракети з Каспію та Чорного моря, також зафіксували пуск з району Волгодонська.
- По всій Україні діють “Пункти незламності” — адреси у населених пунктах можна знайти за посиланням.
- 5 грудня в Україні фіксують збільшення споживання електроенергії. Громадян попередили про аварійні відключення світла.
- #Букви поговорили з відомим професором історії Сергієм Плохієм, який є одним із провідних дослідників Східної Європи, автором відомих книг та директором Українського наукового інституту Гарвардського університету про те, чому РФ стала єдиною країною-членом колишнього СРСР, котра не віддала ядерну зброю, чи було це взагалі можливо та, чи сталася б війна, якби Росія позбулася ядерної зброї.