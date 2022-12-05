5 грудня російські окупанти завдали чергового, вже восьмого масованого ракетного удару по об’єктах критичної інфраструктури України. Загалом випущено понад 70 ракет.

Про це повідомляє Командування Повітряних Сил ЗСУ.

За попередньою інформацією, пуски 38 крилатих ракет Х-101/Х-555 здійснювались із восьми літаків-ракетоносців стратегічної авіації Ту-95мс з району Каспійського моря та Волгодонська Ростовської області.

Також противник завдав удару 22-ма крилатими ракетами типу “Калібр” із кораблів Чорноморського флоту.

Крім того, з акваторії Чорного моря Україну атакували дальні бомбардувальники Ту-22м3 трьома крилатими ракетами Х-22, а також винищувачі Су-35 шістьома керованими авіаційними ракетами Х-59 та однією Х-31П.

У повідомленні зазначили, що до відбиття повітряного нападу залучено зенітні ракетні підрозділи, авіацію, мобільні вогневі групи Повітряних Сил ЗС України та інших складових Сил оборони.

Загалом збито понад 60 ракет окупантів.

По Україні ближче до обіду оголосили масштабну повітряну тривогу. 5 грудня повідомляли, що у небі над Україною — багато ракет.

Згодом стало відомо, що внаслідок чергового масованого обстрілу з боку РФ низка міст України має проблеми з електро- та водопостанням.

Відтак речник Командування Повітряних Сил ЗС України полковник Юрій Ігнат зазначив, що росіяни “традиційно” запускають ракети з Каспію та Чорного моря, також зафіксували пуск з району Волгодонська.