Про це йдеться у його дописі у Facebook.

За словами Шапрана, жоден закон в Україні не забороняє Раді НБУ висловити довіру або недовіру членам правління. Питання про звільнення Рожкової та Сологуба не піднімалося, а “рішення Ради НБУ носили суто виховний (педагогічний) характер”.

“Додатково можу поділитись своїми цікавими спостереженнями. Якщо б на рішення Ради НБУ хоча б на 10% впливав хтось з олігархів, то просто вже звільнили б всіх старих членів правління та набрали нових. А так я в захваті від значного прогресу, який зараз спостерігається у системі корпоративного управління НБУ і в Україні в цілому. У лихих 90-их роках декого з членів правління просто перестріли б у під’їзді власного будинку (згадайте історію пана Гетьмана). За часів Віктора Андрійовича (а потім і Федоровича) їх би просто звільнили в кращих рейдерських традиціях, а потім би вони роками поновлювались через суди (згадайте історію Приходька). А в наші часи з ними поводять себе більш толерантно та педагогічно, сподіваючись на кращі зміни. Так, сподіваюсь, років за 10−15 ми до живемо і до кращих європейських стандартів, коли при зміні команди “незгодні” йдуть у відставку, а не залишаються займатись саботажем та іншими неприємними речами зсередини”, — заявив член Ради НБУ.

Нагадаємо, що в квітні 1998 року ексголова Нацбанку Вадим Гетьман був застрелений в під’їзді свого будинку в Києві.

У свою чергу Катерина Рожкова на своїй сторінці у Facebook з іронією натякнула, чим, на її думку вона та Дмитро Сологуб могли засмутити Раду Національного банку, за що отримали догану та недовіру.

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Крім того, Рожкова порадила Шапрану бути обережним у висловлюваннях.

“Дозволю собі процитувати пана Шапрана: “У лихих 90-их рр. декого з членів правління просто перестріли б у під’їзді власного будинку (згадайте історію пана Гетьмана)…”. Враховуючи кількість погроз, що я отримую, слова цього захисника кодекса етики працівника НБУ можуть бути трактовані неоднозначно. У підсумку, вважаю, що це перемога минулого над майбутнім. Тривожний сигнал для незалежності Національного банку, та й загалом для здорового глузду”, – зазначила вона.

Катерина Рожкова стала першим заступником голови у червні 2018 року. Дмитро Сологуб отримав посаду в березні 2015 року.

2 жовтня 2020 року Рада НБУ оголосила їм обом догану і висловила недовіру.

Рішення прийнято “за порушення розпорядчих актів НБУ, кодексу етики працівника НБУ, правил внутрішнього розпорядку для працівників НБУ, порушення вимог КЗпП (Кодексу законів про працю, – ред) України”, повідомляється на сайті регулятора.