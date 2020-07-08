Заяву співробітників Нацбанку – від директорів департаментів до менеджерів і фахівців, опубліковано на Facebook-сторінці регулятора.

Вона адресована громадськості, експертній та бізнес-спільноті, медіа, вищим органам влади та міжнародним організаціям.

У заяві зазначено, що кожен співробітник НБУ прийшов туди працювати, щоб “служити інтересам громадян, а не тієї чи іншої політичної сили”.

“Ми повністю поділяємо позицію правління Національного банку і вважаємо неприпустимим здійснення політичного тиску на центральний банк України в правовій і цивілізованій державі. Прийшов час називати речі своїми іменами. Регулярні інформаційні атаки, публічні образи та поливання брудом в публічній площині, погрози, замовні мітинги під стінами НБУ і блокування будинків його співробітників – це не “заклик до професійної дискусії”. Це цькування та шантаж. Це повинно припинитися“, – наголошується в заяві.

Команда НБУ відзначає, що і після відставки голови банку Якова Смолія продовжить роботу. Однак співробітники Нацбанку наполягають, що продовження тиску може зруйнувати все, чого центробанк домігся за останні шість років.

У заяві зазначено, що за кампанією проти НБУ стоять окремі народні депутати, які намагаються дискредитувати банк, домагаючись припинення співпраці України з міжнародними партнерами.

“Ми вимагаємо припинити політичний тиск на НБУ. Не на словах, а діями. Ми очікуємо реакції на неетичну поведінку деяких народних депутатів, які прийшли до Верховної Ради захищати інтереси не народу України, а окремих олігархів. Депутатів, які систематично спотворюють і дискредитують нашу роботу . Їхня мета – припинення співпраці України з міжнародними партнерами“, – йдеться в заяві.

Співробітники НБУ уточнили, що їм погрожують “створенням тимчасових слідчих комісій і перевірками”.

“Ми готові до конструктивної взаємодії та комунікації на умовах професійності та прозорості. Але ми проти слідчих комісій, які створюються “на замовлення” і використовуються як примітивний інструмент для розправи “з непокірними”, – наголошується в заяві.

У Нацбанку закликали дати їм можливість виконувати свою роботу “в середовищі моралі, професійної дискусії, гідності та поваги один до одного”.

У заяві також вказані три “червоні лінії” для НБУ:

• монетарна політика та регулювання фінансового сектора і надалі повинні базуватися на неупередженому професійному аналізі і фактах (а не бути відображенням побажань окремих груп інтересів);

• прийняття ключових рішень має і далі бути відображенням спільної думки всієї команди (в НБУ категорично проти управління в ручному режимі);

• Україна повинна залишатися відданою виконанню зобов’язань перед міжнародними партнерами.