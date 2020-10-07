Уряд Литви змінив порядок самоізоляції для мандрівників, які повертаються з-за кордону. На самоізоляцію потрібно буде йти лише після прибуття з країн, де захворюваність на COVID-19 вище, ніж у Литві.

Про це повідомляє Delfi.

У Литві діяла вимога щодо самоізоляції в разі, якщо людина прибувала з країни, де рівень захворюваності становить більше ніж 25 випадків на 100 тисяч населення.

Згідно з нововведенням, самоізоляція потрібна після приїзду з країн, де захворюваність на 10% вище, ніж у Литві.

При оцінці необхідності самоізоляції для прибулих з третіх країн враховуватимуться й додаткові критерії: показник обсягу тестування, відсоток позитивних результатів тестів, доступність інформації, показник госпіталізації.