Про це повідомляє Delfi.
У Литві діяла вимога щодо самоізоляції в разі, якщо людина прибувала з країни, де рівень захворюваності становить більше ніж 25 випадків на 100 тисяч населення.
Згідно з нововведенням, самоізоляція потрібна після приїзду з країн, де захворюваність на 10% вище, ніж у Литві.
При оцінці необхідності самоізоляції для прибулих з третіх країн враховуватимуться й додаткові критерії: показник обсягу тестування, відсоток позитивних результатів тестів, доступність інформації, показник госпіталізації.
- З вівторка, 6 жовтня, в німецькому парламенті ввели обов’язкове носіння захисних масок в зв’язку з поширенням коронавірусної інфекції.