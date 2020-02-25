Про це повідомляє Комітет виборців України.

Зазначається, що показники відвідування Ради в лютому знизилися у порівнянні з іншими місяцями.

Зокрема, всього впродовж лютого відбулося 13 пленарних засідань Парламенту. При цьому всі засідання Ради за місяць відвідали лише 178 народних депутатів, тобто, менше половини. Для порівняння: в грудні 2019 року всі засідання – відвідали 240 народних депутатів, у листопаді – 299 депутатів.

Зазначається, що серед фракцій Верховної Ради найвищі показники відвідування в депутатів “Слуги народу”, “Голосу” та “Європейської солідарності”. В середньому на засіданнях Ради було присутні 75 % депутатів “Слуги народу”, 67 % депутатів “Голосу” та 62 % – “ЄС”. Найнижчі результати в “Опозиційної платформи – За життя” – 57 % та ВО “Батьківщина” – 55 %.

“На початку лютого Парламент перейшов до розгляду змін до Земельного кодексу. Зокрема, до голосування в сесійній залі поправок народних депутатів. Традиційно це та процедура, яка не привертає особливої уваги парламентарів. Більшість поправок депутатами не враховуються, а їх розгляд є швидше формальним, аніж реальним механізмом вплинути на текст законопроєкту. Ймовірно, саме це й стало причиною зниження активності депутатів у лютому”, – пояснив голова КВУ Олексій Кошель.