Станом на 11 липня в Луганській області локалізували пожежу. Наразі відкритого вогню в осередках спалаху немає.

Про це повідомила пресслужба Державної служби з надзвичайних ситуацій.

“Станом на 11 липня відкритого горіння немає, продовжується проливання тліючої деревини в межах контрольованого периметра трьох окремих осередків”, – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що над ліквідацією наслідків пожежі працюють 536 рятувальників, залучено 106 одиниць спецтехніки.