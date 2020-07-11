Про це повідомила пресслужба Державної служби з надзвичайних ситуацій.
“Станом на 11 липня відкритого горіння немає, продовжується проливання тліючої деревини в межах контрольованого периметра трьох окремих осередків”, – йдеться в повідомленні.
Зазначається, що над ліквідацією наслідків пожежі працюють 536 рятувальників, залучено 106 одиниць спецтехніки.
- Як повідомлялося раніше, в понеділок, 6 липня, поблизу села Осколонівка Новоайдарського району Луганської області виникла масштабна лісова пожежа. Надалі вогонь поширився на прилеглі села. Під час ліквідації пожежі рятувальники виявили тіла 5 загиблих. 9 осіб, серед яких двоє дітей, ушпиталили.