Про це повідомили в Головному управлінні ДСНС України у Луганській області.
“9 жовтня до ДСНС надійшла інформація, що під час захисту населених пунктів від пожежі, яка розповсюдилась від лінії розмежування між с. Болотяне та с. Сизе Станично-Луганського району Луганської області внаслідок наїзду автомобіля лісового господарства на невстановлений вибухонебезпечний предмет відбулася детонація”, – йдеться в повідомленні.
Зазначається, що внаслідок вибуху контузію отримав пожежний-рятувальник та два працівника Державного лісомисливського господарства. Постраждалих направили до центру первинної медико-санитарній допомоги.
Також зазнала механічних пошкоджень поруч розташована автоцистерна рятувальників.
- Раніше повідомлялось, що станом на ранок 8 жовтня в Луганській області ліквідовано всі осередки масштабних пожеж, які виникли в регіоні 30 вересня та 1 жовтня.