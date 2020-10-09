У Луганській області під час гасінні пожежі на вибуховому пристрої підірвався пожежний автомобіль "Амур", в результаті чого постраждали троє осіб.

Про це повідомили в Головному управлінні ДСНС України у Луганській області.

“9 жовтня до ДСНС надійшла інформація, що під час захисту населених пунктів від пожежі, яка розповсюдилась від лінії розмежування між с. Болотяне та с. Сизе Станично-Луганського району Луганської області внаслідок наїзду автомобіля лісового господарства на невстановлений вибухонебезпечний предмет відбулася детонація”, – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що внаслідок вибуху контузію отримав пожежний-рятувальник та два працівника Державного лісомисливського господарства. Постраждалих направили до центру первинної медико-санитарній допомоги.

Також зазнала механічних пошкоджень поруч розташована автоцистерна рятувальників.