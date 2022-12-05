Про це у повідомлила Луганська ОВА.
За даними ОВА, окупанти мають намір закрити шахти на тимчасово захопленій території Донбасу. Насамперед такі дії пов’язані з мобілізацією понад половини працівників.
Зазначено, що іншій частині працівників пояснюють, що непрацюючі підприємства нерентабельно утримувати. Вони не функціонують також через мобілізацію.
Крім того, на деяких шахтах росіяни вивозять та демонтують обладнання.
У Новоайдарі, який знаходиться в тилу, росіяни вирішили вимкнути інтернет. У такий спосіб вони намагаються завадити партизанам підказувати українським військовим розташування ворога.
“Захід такий собі в епоху дронів та безпілотників”, — додали в обласній військовій адміністрації.
- Згідно з повідомленнями українських офіційних осіб, українські сили планують продовжувати наступальні операції протягом зими, щоб скористатися нещодавніми успіхами на полі бою та не дати російським силам відновити ініціативу.