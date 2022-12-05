На тимчасово окупованій частині Луганської області росіяни готуються до масового закриття шахт. Загарбники вимикають інтернет, аби завадити партизанському руху.

Про це у повідомлила Луганська ОВА.

За даними ОВА, окупанти мають намір закрити шахти на тимчасово захопленій території Донбасу. Насамперед такі дії пов’язані з мобілізацією понад половини працівників.

Зазначено, що іншій частині працівників пояснюють, що непрацюючі підприємства нерентабельно утримувати. Вони не функціонують також через мобілізацію.

Крім того, на деяких шахтах росіяни вивозять та демонтують обладнання.

У Новоайдарі, який знаходиться в тилу, росіяни вирішили вимкнути інтернет. У такий спосіб вони намагаються завадити партизанам підказувати українським військовим розташування ворога.

“Захід такий собі в епоху дронів та безпілотників”, — додали в обласній військовій адміністрації.