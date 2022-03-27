Близько 22:00 під час чергового обстрілу, здійсненого росіянами по українській території, ракета влучила у нафтобазу.

Про це свідчить інформація, розміщена на Telegram-каналі очільника Волинської обласної військової адміністрації Юрія Погуляйка.

Цього вечора по всій країні звучали сигнали повітряної тривоги. Згідно зі свідченнями очевидців, щонайменше у Києві, Рівному, Житомирі та Харкові лунали вибухи. Атакували росіяни ракетами і місто Луцьк.

“Це були ракетні удари по нафтобазі”, – констатував очільник Волинської ОВА та закликав місцевих жителів не виходити з укриттів.

Наслідки ударів, масштаб ушкоджень і кількість постраждалих уточнюється.

Мер Луцьку Ігор Поліщук закликав не публікувати фото і відео вибухів, детальну інформацію про обстріли.