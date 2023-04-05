У Львівській області арештовано ще дві земельні ділянки, які належать Оксані Марченко - дружині екснардепа Віктора Медведчука.

Про це повідомили у Службі безпеки України.

За матеріалами СБУ суд наклав арешт на ще дві земельні ділянки з об’єктами нерухомості, які незаконно перебували у власності Оксани Марченко.

Загальна вартість арештованого майна – майже 17,5 млн грн.

Арештовані ділянки розташовані в одному із туристичних районів Львівщини. Саме тут дружина Медведчука організувала нелегальне будівництво готельного комплексу.

Як встановили правоохоронці, відповідні земельні площі Марченко одержала внаслідок незаконної оборудки з нерухомим майном.

До протиправної діяльності причетний колишній керівник районного відділу земельних ресурсів.

Протягом 2004-2010 років він вносив недостовірні відомості до звітної документації для видачі державних актів щодо права власності на землю на користь Марченко.

Посадовцю вже повідомлено про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України:

▪️ ​ч. 2 ст. 364 (зловживання владою або службовим становищем);

▪️ ч. 2 ст. 366 (службове підроблення).

Матеріали справи скеровано до суду.

В СБУ нагадали, що у серпні 2022 року на Львівщині СБУ ініціювала арешт трьох земельних ділянок, якими незаконно володіла Марченко.

Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину і притягнення винних до відповідальності.