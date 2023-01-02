У Львівській області затримано російського агента, який збирав розвідувальні дані для росіян. У травні 2022 року він передавав бойовика так званої "ДНР" інформацію про ЗСУ.

Про це повідомила Служба безпеки України.

Правоохоронці підозрюють мешканця Лиману Донецької області у передачі даних представнику терористичної організації. За даними слідства, він надсилав через заборонену в Україні соціальну мережу “Одноклассники” бойовику так званої “ДНР” дані про місця дислокації, способи пересування та маскування підрозділів Збройних сил України на території Лиманської територіальної громади.

Згодом чоловік перебрався до Львівської області. Він продовжував розвідувально-підривну діяльність.

Крім того, він оселився поблизу одного з енергетичних об’єктів під виглядом внутрішньо переміщеної особи. Чоловік продовжив збір інформації для ворожої спецслужби.

Його викрито на спробах прихованого збору і передачі відомостей через “зв’язкового” у лавах угруповань бойовиків “ДНР”. В агента виявили мобільний телефон, де було листування із ворогом.

Прокуратура Львівської області додала, що мешканцю Лимана повідомлено про підозру у колабораційній діяльності (ч. 7 ст. 111-1 КК України). Суд обрав йому міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою без права внесення застави.