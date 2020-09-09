Про це повідомляє міськрада Дрогобича.

“Після перерви в роботі в Дрогобичі запрацював завод автокранів. Сьогодні тут виробляють військові крани та екскаватори, які нічим не поступаються за якістю і потужності іноземним. Крім цього, тут ремонтують і модернізують старі крани та екскаватори. Особливістю цього заводу є те, що в Україні таке підприємство єдине, а його продукція відповідає стандартам НАТО “, – йдеться в повідомленні.

Також повідомляється, що підприємство налагодило співпрацю із ЗСУ. Там отримають вітчизняний військовий автокран КТА-25 на шасі КрАЗу і військовий екскаватор ЕОВ4421МУ.

На заводі уточнюють, що такий кран споживає менше палива, є більш потужним і простим у керуванні. Його технічні можливості дозволяють ефективно працювати в зоні проведення військових дій.

Відзначається, що це єдине в Україні підприємство з випуску такої продукції.