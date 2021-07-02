У Львівській області в ДТП загинув 11-річний водій. Кермувати автомобілем йому дозволив нетверезий батько.

Про це повідомили у ГУ Нацполіції у Львівській області.

Аварія сталась 1 липня близько опівночі у селі Рясне-Руське Львівського району.

Правоохоронці встановили, що 11-річний житель Львова, не впорався з керуванням автомобілем БМВ, внаслідок чого автомобіль з’їхав з проїзної частини у кювет.

Зазначається, що від отриманих травм хлопчик помер на місці події.

За словами поліцейських, керувати автомобілем дитині дозволив батько – 35-річний мешканець села Рясне-Руське, який також був в автомобілі. Окрім того у салоні БМВ перебував власник, мешканець того ж села віком 23 роки.

Обидва дорослих були у нетверезому стані, під час ДТП отримали тілесні ушкодження та були доставлені у лікарню.

За фактом слідчі відділу розслідування злочинів у сфері транспорту поліції Львівщини відкрили кримінальне провадження за ч.2 ст.286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху) Кримінального кодексу України.

Проводиться досудове розслідування, правоохоронці встановлюють усі обставини події.