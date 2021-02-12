Про це повідомила пресслужба “Укравтодору”.
Станом на 06:00 12 лютого, опади посилились практично по всій території України з інтенсивним накопиченням снігу у західних, північних, центральних областях, в окремих регіонах з випаданням дощу.
Зазначається, що від початку дії циклону найбільше снігу випало у Львівській (до 90 см), Волинській, Тернопільській, Хмельницькій, Рівненській, Житомирській, Вінницькій, Київській, Чернігівський та Сумській областях (15-20 см).
Покриття на автомобільних дорогах державного значення в областях, де останню добу випадав сніг, місцями засніжене, в решті областей – мокре. На всіх перевальних ділянках доріг невеликий сніг.
- У п’ятницю, 11 лютого, в більшості областей України очікуються складні погодні умови та поступове зниження температури.