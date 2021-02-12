У Львівській області від початку циклону, який ввечері 10 лютого зайшов в західну Україну і охопив більшу територію країни, випав майже метр снігу.

Про це повідомила пресслужба “Укравтодору”.

Станом на 06:00 12 лютого, опади посилились практично по всій території України з інтенсивним накопиченням снігу у західних, північних, центральних областях, в окремих регіонах з випаданням дощу.

Зазначається, що від початку дії циклону найбільше снігу випало у Львівській (до 90 см), Волинській, Тернопільській, Хмельницькій, Рівненській, Житомирській, Вінницькій, Київській, Чернігівський та Сумській областях (15-20 см).

Покриття на автомобільних дорогах державного значення в областях, де останню добу випадав сніг, місцями засніжене, в решті областей – мокре. На всіх перевальних ділянках доріг невеликий сніг.