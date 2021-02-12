Про це повідомляє Укргідрометцентр.
В більшості областей прогнозується сніг та хуртовини, вночі у північних, Вінницькій, Черкаській, Одеській і Миколаївській областях очікується значний сніг.
Пориви вітру 15-20 м/с, на дорогах, крім південного сходу, ожеледиця.
Температура повітря в північних і більшості західних областей вночі коливатиметься в межах 7-12° морозу, вдень очікується така ж температура.
На решті території вночі від 2° тепла до 4° морозу, вдень 2-5° тепла, на крайньому півдні країни 5-7° тепла.
- Київ уже кілька днів поспіль засипає снігом. Через небачені останнім часом снігопади виникали затори на дорогах міста, а школярі отримали незаплановані “вихідні”.