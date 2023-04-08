У центрі Львова з тисячі великодніх пасок створили найбільший в Україні тризуб.

Про це повідомив заступник голови Львівської обласної держаної адміністрації Юрій Холод у Facebook.

Таку великодню ініціативу здійснили в межах акції #1000дронівдляУкраїни – кошти збираються на потреби 125 окремої бригади територіальної оборони Збройних сил України.

Самі паски передадуть військовим та внутрішньо переміщеним особам. Також “рекордну” паску можна придбати, переказавши від 300 гривень на дрони для бригади.

1000 пасок прикрасили та виклали у тризуб за 25 хвилин 17 секунд.

“Сенс життя кожного з нас вже понад рік вимірюється тільки тим, що ми робимо для перемоги. Де б ми не були. Дякую тобі, Львівщино, що памʼятаєш про це і доводиш справами щодня”, – написав Холод.