У Львові станом на сьогодні закриті вже чотири дитячі садки через виявлені випадки захворювання на COVID-19.

Про це повідомляє Львівська міська рада.

“Ще 2 дошкільні заклади Львова тимчасово не функціонують через виявлений у працівників коронавірус. Відтак, на сьогодні в місті закриті чотири дитячі садки. Всі працівники та вихованці цих закладів дошкільної освіти мають перебувати на самоізоляції”, – повідомили в міськраді.

За словами начальниці управління ЛМР Зоряни Довганик, у Львові призупинено освітній процес у дитячому садочку № 1, оскільки там виявили коронавірус у працівника кухні. Заклад буде зачиненим до 16 серпня.

“ПЛР-тест здав працівник садочка № 129. Результату ще немає, проте в ньому вже призупинено освітній процес до 18 серпня включно”, – зазначила Довганик.

Попередньо в місті вже призупинили роботу дитячого садка № 12 (до 11 серпня включно) та дитячого садка № 92 (до 16 серпня включно).