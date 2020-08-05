Про це повідомляє Львівська міська рада.
“Ще 2 дошкільні заклади Львова тимчасово не функціонують через виявлений у працівників коронавірус. Відтак, на сьогодні в місті закриті чотири дитячі садки. Всі працівники та вихованці цих закладів дошкільної освіти мають перебувати на самоізоляції”, – повідомили в міськраді.
За словами начальниці управління ЛМР Зоряни Довганик, у Львові призупинено освітній процес у дитячому садочку № 1, оскільки там виявили коронавірус у працівника кухні. Заклад буде зачиненим до 16 серпня.
“ПЛР-тест здав працівник садочка № 129. Результату ще немає, проте в ньому вже призупинено освітній процес до 18 серпня включно”, – зазначила Довганик.
Попередньо в місті вже призупинили роботу дитячого садка № 12 (до 11 серпня включно) та дитячого садка № 92 (до 16 серпня включно).
- Нагадаємо, влада Львова вирішила не вводити додаткові обмеження через включення міста до “помаранчевої” зони карантину.