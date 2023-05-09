У Львові 18-річну дівчину засудили за секс на тролейбусній зупинці. Водночас чоловік, котрий також був учасником статевого акту, уникнув покарання.

Про це повідомляє місцеве видання zaxid.net.

Справу розглядали у Франківському районі Львова. Зазначається, що 18-річну львів’янку судили за статтею про дрібне хуліганство – секс у публічному місці.

У матеріалах справи мовиться, що увечері 25 лютого на зупинці громадського транспорту на вулиці Кульпарківська дівчина займалась сексом з хлопцем.

Водночас у документі йдеться про те, що розпусні дії вчинили лише дівчина.

“Винила дії розпусного характеру, а саме бувши оголеною нижче пояса, вступила в контакт (статеві зносини) з громадянином, чим порушила громадський порядок, що стало проявом безсоромності та грубої непристойності” – йдеться у постанові суду.

Варто зауважити, що чоловік, з яким дівчина займалась сексом, до суду не викликали та до відповідальності не притягували. Щодо дівчини, то вона повністю визнала свою провину.

Суддя Франківського суду Юрій Ванівський визнав львів’янку винною у вчинені адміністративного правопорушення, проте обмежився усним зауваженням.

У виданні зауважили, що рік тому цю ж дівчину – на той час неповнолітню – вже судили за розпиття алкогольних напоїв (пива) на спортивному майданчику. Тоді суд також обмежився усним зауваженням.