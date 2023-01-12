Про це повідомили у ДПСУ.

Стінопис створено з відомої світлини фотографа Associated Press Андрія Андрієнка. Він зафіксував зворушливий момент на залізничному вокзалі Краматорська, коли прикордонник Віталій прощався зі своєю коханою Альбіною.

“Крістіан Гемі, відомий як C215, створив в Україні серію графіті. На одній із будівель він намалював прикордонника, який прощається зі своєю коханою на вокзалі”, – йдеться у повідомленні.

Світлину зробили на третій день повномасштабної війни. Віталій з Альбіною прощалися на пероні біля евакуаційного поїзда, що прямував на захід.

Фотографію швидко поширилася у ЗМІ та соціальних мережах. Пізніше її взяли за основу для стінопису на стіні Литовської військової академії у Вільнюсі. Мурал створив місцевий художник Лінас Казюленіс.

Зокрема популяризація світлини набула широкої підтримки завдяки публікації міністра оборони Литовської Республіки Арвідаса Анушаускаса.

У ДПСУ заявили, що прикордонник Віталій продовжує службу у Краматорському загоні. За допомогою інтернету він одружився з коханою. Їх шлюб офіційно завірив начальник Краматорського прикордонного загону у форматі онлайн. Останній отримав таке право на час війни.

Пізніше подружжя отримало можливість обмінятися обручками у Дніпропетровській області.